Mobilità insostenibile la denuncia di Diritti in Comune | A Pisa appena 159 nuovi posti bici negli ultimi 4 anni
Sono 82 i posti bici alla fine della ristrutturazione di piazza della Stazione. “Un numero assolutamente insufficiente - commenta il gruppo consiliare di minoranza Diritti in Comune - come emerso nella risposta dell'assessore Dringoli alla nostra interpellanza discussa giovedì 4 dicembre in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
