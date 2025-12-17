Ultimissime Juve LIVE | novità sul possibile accordo Vlahovic-Milan Locatelli e Perin respingono i rumors su David

Resta aggiornato sulle ultime notizie della Juventus in tempo reale. Oggi, le novità sul possibile accordo tra Vlahovic e il Milan, le smentite di Locatelli e Perin sui rumors riguardanti David, e tutte le novità più recenti dalla casa bianconera. Seguici per non perdere nessun dettaglio sulle evoluzioni del mercato e le news più calde della giornata.

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: novità sul possibile accordo Vlahovic-Milan, Locatelli e Perin respingono i rumors su David Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24.

