Uffizi ’Cera una volta’ Riscoperta di un’arte antica

Gli Uffizi invitano a un viaggio nel passato con ’Cera una volta...’, un’esposizione dedicata alla rinascita dell’arte antica dello scolpire la cera. Fino al 12 aprile, nelle nuove sale dell’Ala di Ponente, si può scoprire un patrimonio affascinante e spesso dimenticato, tra opere che raccontano storie di maestria e tradizione, riaccendendo la magia di un’arte senza tempo.

Gli Uffizi riscoprono la perduta arte dello scolpire la cera. Fino al 12 aprile, nelle sale dell’Ala di Ponente – i nuovi spazi allestiti al piano terra delle Gallerie degli Uffizi – è possibile ammirare ’Cera una volta. I Medici e le arti della ceroplastica’, mostra curata da Valentina Conticelli, Andrea Daninos e dal direttore Simone Verde e dedicata, appunto, al racconto dei capolavori dell’antica scultura in cera. Si tratta di novanta opere, tra cui dipinti, sculture, cammei e pietre dure. Numerosi e rilevanti i prestiti, con capolavori che tornano a Firenze dopo secoli, a testimoniare la grande lungimiranza collezionistica della dinastia medicea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

