rimpasti e correnti zelensky in ucraina prepara la transizione verso le elezioni

In Ucraina, con l’inverno che ha raffreddato il fronte e i negoziati di pace in stallo, Zelensky si prepara alla transizione politica. Dopo le dimissioni di Yermak, il presidente avvia un rimpasto di governo, segnando una fase di cambiamenti istituzionali in vista delle prossime elezioni. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel percorso politico del paese, in un contesto di tensioni e incertezza.

Mentre l’inverno ha congelato la linea del fronte e i negoziati per la pace procedono a singhiozzo, Volodymyr Zelensky a Kyiv ha avviato l’ennesima girandola di poltrone, resasi necessaria dopo le dimissioni forzate del numero uno dell’amministrazione presidenziale Andriy Yermak alla fine del 2025. Al posto dell’ex braccio destro del capo dello Stato è arrivato così Kyrylo Budanov, prima a capo del servizio segreto militare Gur, accompagnato da una buona dose di favore popolare e dal sostegno esterno degli Stati Uniti, con cui ha da tempo buoni rapporti. Non solo: al vertice dell’Sbu, l’intelligence civile, è giunto Oleh Ivashchenko, in precedenza alla testa del servizio estero Svr, e ha rimpiazzato l’irrequieto Vasyl Malyuk, spesso e volentieri in contrasto con Olexey Syrsky, capo delle Forze armate, amato invero poco all’interno delle strutture militari e di sicurezza, ma molto da Zelensky e per questo ancora al suo posto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

