Financial Times | Il 24 febbraio Zelensky vuole annunciare le elezioni presidenziali e il referendum sull’accordo di pace

C’è una data per l’annuncio delle elezioni presidenzial i e del referendum in Ucraina. Il 24 febbraio il presidente Zelensky dovrebbe parlare alla nazione, nel giorno del quarto anniversario dell’invasione. Lo scrive il Financial Times citando funzionari ucraini ed europei. Secondo la testata londinese, il governo ucraino vorrebbe chiamare il popolo alle urne, lo stesso giorno, per le elezioni politiche e il referendum su un eventuale accordo di pace con la Russia. La scelta è seguita alle pressioni di Donald Trump, affinché entrambe le votazioni si tenessero entro il 15 maggio, pena la perdita delle garanzie di sicurezza proposte dagli Usa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

