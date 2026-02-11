Ucraina Zelensky segue gli Usa | Elezioni e referendum a maggio Mosca | Attendiamo conferme ufficiali

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che il 24 febbraio, in occasione del quarto anniversario dell’invasione russa, presenterà il suo piano per le prossime elezioni presidenziali e un referendum. La mossa arriva mentre Mosca aspetta conferme ufficiali sulla questione. Zelensky non ha ancora indicato i dettagli, ma la decisione sembra voler rafforzare la posizione del governo in un momento difficile.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende annunciare il piano per le elezioni presidenziali e un referendum il 24 febbraio, quarto anniversario dell’invasione. Lo scrive il Financial Times citando funzionari ucraini ed europei coinvolti nella pianificazione e altre fonti informate sulla questione. Secondo quanto riferito, l’Ucraina ha iniziato a pianificare le elezioni insieme al referendum su un eventuale accordo di pace con la Russia dopo che l’amministrazione Trump ha fatto pressioni su Kiev affinché entrambe le votazioni si tenessero entro il 15 maggio, pena la perdita delle garanzie di sicurezza proposte dagli Usa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lavora a una doppia mossa.

