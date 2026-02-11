Ucraina Zelensky segue gli Usa | Elezioni e referendum a maggio Mosca | Attendiamo conferme ufficiali

Da feedpress.me 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che il 24 febbraio, in occasione del quarto anniversario dell’invasione russa, presenterà il suo piano per le prossime elezioni presidenziali e un referendum. La mossa arriva mentre Mosca aspetta conferme ufficiali sulla questione. Zelensky non ha ancora indicato i dettagli, ma la decisione sembra voler rafforzare la posizione del governo in un momento difficile.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende annunciare il piano per le elezioni presidenziali e un referendum il 24 febbraio, quarto anniversario dell’invasione. Lo scrive il Financial Times citando funzionari ucraini ed europei coinvolti nella pianificazione e altre fonti informate sulla questione. Secondo quanto riferito, l’Ucraina ha iniziato a pianificare le elezioni insieme al referendum su un eventuale accordo di pace con la Russia dopo che l’amministrazione Trump ha fatto pressioni su Kiev affinché entrambe le votazioni si tenessero entro il 15 maggio, pena la perdita delle garanzie di sicurezza proposte dagli Usa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

ucraina zelensky segue gli usa elezioni e referendum a maggio mosca attendiamo conferme ufficiali

© Feedpress.me - Ucraina, Zelensky segue gli Usa: "Elezioni e referendum a maggio". Mosca: "Attendiamo conferme ufficiali"

Approfondimenti su Ucraina Zelensky

Ucraina, le mosse di Zelensky: elezioni e referendum su pace entro maggio

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lavora a una doppia mossa.

Ucraina, oggi la risposta di Mosca al piano di pace: dalle elezioni immediate a Kiev alle Zes. Zelensky: «Su Donetsk nessun accordo con gli Usa»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ucraina Zelensky

Argomenti discussi: Zelensky: Usa fissano data per accordo con Mosca; Continuano i colloqui trilaterali ad Abu Dhabi . Xi ha sentito Trump: sosteniamo la pace in Ucraina - Zelensky:Conquistare l'Ucraina orientale costerebbe a Mosca 800.000 morti; Ucraina, per Zelensky gli Usa vogliono la fine della guerra entro giugno 2026: cosa c'è di vero; Ripresi ad Abu Dhabi i colloqui tra Russia e Ucraina.

ucraina zelensky segue gliUcraina, Zelensky segue gli USA: Elezioni e referendum a maggio. Mosca: Attendiamo conferme ufficialiSecondo funzionari ucraini e occidentali e altre fonti di Ft, la pianificazione del voto decisa da Zelensky arriva in un momento di forti pressioni da parte della Casa Bianca su Kiev affinché concluda ... msn.com

Guerra Ucraina Russia, Zelensky pianifica elezioni e referendum di pace. LIVETrump preme sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky che sarebbe pronto ad annunciare il piano per le elezioni presidenziali e il referendum sulla pace con la Russia. Ad aver rilanciato l'indiscrezio ... tg24.sky.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.