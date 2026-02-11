FT | Zelensky il 24 2 annuncerà elezioni

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che il 24 febbraio presenterà il piano per le elezioni presidenziali e un referendum. La data coincide con il quarto anniversario dell'invasione russa. Zelensky ha deciso di sfruttare questa data simbolica per rilanciare il suo programma politico. La notizia ha già fatto discutere, mentre in Ucraina si attendono ulteriori dettagli sulle modalità e le tempistiche del voto.

8.15 Il presidente ucraino Zelensky intende annunciare il piano per le elezioni presidenziali e un referendum il 24 febbraio, quarto anniversario dell'invasione. Lo riporta il Financial Times citando funzionari ucraini ed europei e altre fonti informate del dossier. L'Ucraina, secondo quanto riferito, ha iniziato a pianificare le elezioni insieme al referendum su un eventuale accordo di pace con la Russia dopo che l'amministrazione Trump ha fatto pressioni su Kiev affinché il voto si tenesse entro il 15 maggio.

