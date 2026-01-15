Ucraina | Braga ' credibilità Paese indebolita da divisioni maggioranza Lega ancora di Salvini?'

L'articolo analizza la situazione politica in Ucraina, evidenziando come le divisioni all’interno della maggioranza abbiano indebolito la credibilità del Paese. Si discute inoltre della posizione della Lega, ancora influenzata da Salvini. Si sottolinea l'importanza di un impegno europeo per negoziare una pace che garantisca il rispetto dei diritti delle parti coinvolte, evitando compromessi svantaggiosi.

Roma, 15 gen (Adnkronos) - "E' urgente che sia l'Europa ad avere un mandato formale a negoziare una pace che non sia un compromesso al ribasso nè l'accettazione delle pretese di chi ha attaccato, ma il riconoscimento dei diritti di chi è stato aggredito". Lo ha detto Chiara Braga, in aula alla Camera, dopo le comunicazioni del governo sugli aiuti all'Ucraina. "L'ipocrisia e gli equilibrismi del governo italiano, le oscillazioni della presidente del Consiglio, le continue uscite di Salvini contro il sostegno a Kiev, le ambiguità sugli aiuti militari hanno finito per indebolire la credibilità del Paese e ancora oggi le divisioni della maggioranza sono emerse con evidenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

