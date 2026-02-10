Crosetto ai tre deputati di Vannacci | Fiducia su decreto Ucraina per evidenziare crisi Donzelli | Se votano sì sono in maggioranza

Crosetto ha portato la questione di fiducia al Parlamento sul decreto che autorizza gli aiuti all’Ucraina, compresi quelli militari. Ha detto che il governo vuole mettere in chiaro la sua posizione, non nascondersi. “Non è un modo per scappare da una crisi interna, ma per evidenziarla ancora di più”, ha spiegato. Tre deputati di Vannacci hanno espresso perplessità, mentre Donzelli ha detto che chi voterà sì entrerà in maggioranza. La discussione resta aperta, con il governo deciso a confermare il sostegno all’Ucraina senza nas

Per porre la questione di fiducia a Montecitorio sul decreto che autorizza aiuti all’Ucraina per l’anno in corso, sostegno ovviamente anche militare, si è presentato in Aula il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha così motivato la decisione da parte del governo: “Non è un modo per scappare da una crisi interna, ma semmai di evidenziarla ancora di più”. La questione di fiducia fa decadere gli emendamenti proposti dai tre deputati di Futuro nazionale, il neonato partito guidato da Roberto Vannacci. Proposte di modifiche al decreto che avrebbero potuto evidenziare crepe all’interno del centrodestra in Parlamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crosetto ai tre deputati di Vannacci: “Fiducia su decreto Ucraina per evidenziare crisi”. Donzelli: “Se votano sì sono in maggioranza” Approfondimenti su Crosetto Ucraina Guerra in Ucraina, ok al sostegno per la difesa. Crosetto: "Aiutare Kiev non è una scelta bellicista". Due deputati della Lega votano contro L’Aula della Camera ha approvato la risoluzione di sostegno all’Ucraina con 186 voti favorevoli, 49 contrari e 81 astensioni. Ucraina, Governo pone la fiducia sul decreto. Vannacci contro la Lega: “Così si copre il voto di coscienza” Domani il Parlamento discuterà sulla fiducia al decreto del governo ucraino. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Crosetto Ucraina Argomenti discussi: Nordio e la riunione segreta di maggioranza sulle riforme della giustizia La linea del ministro | non indisporre i giudici tutto rimandato a dopo il referendum. Vannacci sfida la Lega sul Dl Ucraina, governo costretto alla fiducia per blindare gli aiuti a Kiev: Crosetto contro l’ex generaleIl neonato Futuro Nazionale di Roberto Vannacci sgancia la sua prima bomba sul governo. Il movimento di estrema destra lanciato dall’europarlamentare, uscito nei giorni scorsi dalla Lega in rotta co ... unita.it Crosetto: sì ai militari in strada. Ma la Lega ne chiede di piùSoldati in strada, intorno alle stazioni dei treni e delle metro, per scoraggiare aggressioni e scippi, violenze e stupri. Il governo riapre il dossier Strade sicure e rifinanzia l’operazione che ... ilmessaggero.it Mentre il freddo di gennaio avvolge i palazzi del potere, alla Camera dei Deputati il clima si fa rovente. Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha blindato la posizione dell’Italia sull'Ucraina con parole che non lasciano spazio a interpretazioni: «Qualcuno si ve - facebook.com facebook Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) / Posts / X x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.