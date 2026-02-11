Ucraina | Picierno ' ogni commento è superfluo su voto contrario di Lega e M5S su aiuti'

Il Parlamento Europeo ha dato il via libera a un prestito da 90 miliardi di euro per aiutare l’Ucraina. La somma arriva sotto forma di debito comune europeo, e le discussioni sui voti contrari di Lega e M5S sono ormai superflue, secondo quanto commentato da Picierno. La decisione è immediatamente passata senza troppi giri di parole.

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Il Parlamento Europeo approva il prestito da 90 miliardi per sostenere l'Ucraina, finanziato con debito comune europeo. Un passo decisivo per la sicurezza e la credibilità dell'Europa. Lega e M5S uniti votano contro. Avs si è astenuta. Ogni commento è superfluo ormai". Lo scrive sui social la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno.

