Dem pro Ucraina Zingaretti Picierno Quartapelle | No ambiguità del governo su Kiev

Il governo italiano si impegna a mantenere una posizione chiara e senza ambiguità riguardo ai sostegni all’Ucraina, come evidenziato dalle dichiarazioni di Zingaretti, Picierno e Quartapelle. La prevista approvazione del decreto armi, prevista per il 29 dicembre, rappresenta un passo importante nel supporto al paese colpito dal conflitto. La discussione sul tema riflette l’attenzione politica e la volontà di chiarezza nelle decisioni di politica estera.

Zingaretti, 'bene coinvolgimento Ue per pace duratura in Ucraina

UNA DOMANDA La settimana si chiude con Meloni che esulta per aver approvato in Europa 90 miliardi che destiniamo all’Ucraina col nostro debito comune, mentre restiamo ai margini dei negoziati di pace, e il triste teatro di una Manovra misera e ingiusta. U - facebook.com facebook

