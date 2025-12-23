Dem pro Ucraina Zingaretti Picierno Quartapelle | No ambiguità del governo su Kiev

Il governo italiano si impegna a mantenere una posizione chiara e senza ambiguità riguardo ai sostegni all’Ucraina, come evidenziato dalle dichiarazioni di Zingaretti, Picierno e Quartapelle. La prevista approvazione del decreto armi, prevista per il 29 dicembre, rappresenta un passo importante nel supporto al paese colpito dal conflitto. La discussione sul tema riflette l’attenzione politica e la volontà di chiarezza nelle decisioni di politica estera.

La definisce “di per sé una buona notizia”, Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato, il fatto che l’imminente “decreto armi” sugli aiuti all’Ucraina (data prevista: 29 dicembre), concen. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

