Ucraina maestro elementare fa rinascere nei quadri i palazzi distrutti dai missili
In Ucraina, a Kharkiv, un maestro elementare si mette in gioco per ridare vita ai palazzi distrutti dai bombardamenti. Con i suoi quadri, dipinge i palazzi devastati, portando un po’ di speranza in una città segnata dalla guerra.
In Ucraina un segno di speranza illumina i palazzi bombardati di Kharkiv. Si tratta di un maestro elementare che fa rinascere nei sui quadri i palazzi distrutti dai missili. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
