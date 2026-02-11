Ucraina maestro elementare fa rinascere nei quadri i palazzi distrutti dai missili

Da tv2000.it

In Ucraina, a Kharkiv, un maestro elementare si mette in gioco per ridare vita ai palazzi distrutti dai bombardamenti. Con i suoi quadri, dipinge i palazzi devastati, portando un po’ di speranza in una città segnata dalla guerra.

In Ucraina un segno di speranza illumina i palazzi bombardati di Kharkiv. Si tratta di un maestro elementare che fa rinascere nei sui quadri i palazzi distrutti dai missili. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

A Saltivka, quartiere popolare devastato dai bombardamenti nella città ucraina di Kharkiv, un maestro di scuole elementari dipinge quadri dei palazzi distrutti dai razzi. Dimitrian Lomar, 29 anni,

