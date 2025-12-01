Da Torino 2006 a Milano Cortina 2026. Vent’anni dopo il minimo comune denominatore è sempre lo stesso per l’Italia dello speed skating: il direttore tecnico Maurizio Marchetto. In passato c’era stato qualche atleta di ottimo livello, su tutti Roberto Sighel negli anni ’90 e Chiara Simionato nei primi anni del Nuovo Millennio. Ma è proprio dal 2006 in avanti che il movimento tricolore ha definitivamente svoltato, pur con le solite criticità irrisolte, soprattutto legate all’impiantistica. Marchetto ha rappresentato una sorta di deux ex machina che ha contribuito a creare una competitività duratura e costante negli anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Maurizio Marchetto: “La mole di lavoro darà i suoi frutti. Problema risolto per Ghiotto, cieca fiducia in Lollobrigida”