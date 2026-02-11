In Parlamento, il decreto Ucraina ha acceso uno scontro tra i gruppi di maggioranza. Mentre alcuni votavano contro il provvedimento, altri, tra cui i voti di Vannacci, hanno scelto di appoggiare la fiducia al governo Meloni. La mossa ha alimentato le polemiche e ha fatto emergere divisioni all’interno della stessa maggioranza.

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - “Come avevo previsto ieri, il giochetto parlamentare di porre la fiducia sul decreto Ucraina ha consentito ai vannacciani di votare no al provvedimento ma di votare a favore della fiducia al governo Meloni. In pratica, hanno lasciato una porta aperta all'ingresso dei putiniani in maggioranza, altro che dimostrazione di maggiore responsabilità come ha detto ieri Crosetto. Un fatto inedito, visto che da oggi in maggioranza c'è chi si distingue e vota contro al sostegno all'Ucraina, che è un tema cruciale per la politica estera di un Paese. Un colpo alla credibilità internazionale dell'Italia e una crepa nella tenuta del governo Meloni, visto che ora Salvini farà la gara a essere più vannacciano di Vannacci stesso, con tutto ciò che comporta”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dl Ucraina: Magi, 'con sì Vannacci a fiducia, putiniani entrano in maggioranza'

Approfondimenti su Ucraina Magi

Crosetto ha portato la questione di fiducia al Parlamento sul decreto che autorizza gli aiuti all’Ucraina, compresi quelli militari.

Il deputato di Sinistra Italiana, Bonelli, non le manda a dire e attacca duramente la maggioranza di governo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ucraina, flash mob Team Vannacci: «Stop a finanziamenti armi, Aula voti contro»

Ultime notizie su Ucraina Magi

Argomenti discussi: D.L. 201/2026 - Cessione di materiali d'armamento alle autorità governative dell'Ucraina; Dl Ucraina, a Montecitorio il governo pone la fiducia. Contro le armi a Kiev lo strano asse Vannacci-M5S-AVS; Dl Ucraina, vannacciani all'attacco di Salvini ma non escludono sì a fiducia; Dl Ucraina, governo verso fiducia dopo mossa vannacciani con emendamento.

Dl Ucraina: Magi, 'con sì Vannacci a fiducia, putiniani entrano in maggioranza'Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Come avevo previsto ieri, il giochetto parlamentare di porre la fiducia sul decreto Ucraina ha consentito ai vannacciani ... iltempo.it

Dl Ucraina: i vannacciani voteranno sì alla fiducia, no al decretoSono in corso alla Camera dei deputati le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sul dl Ucraina. Diciannove gli ordini del giorno presentati al ... lapresse.it

Un emendamento che punta a disarmare Kyiv e a spalancare la strada all’invasione dell’Ucraina. È così oggi il gruppo di Vannacci fa il suo esordio in Parlamento. Un passaggio che non dovrebbe solo preoccupare un Governo costretto a mettere la fiducia pe - facebook.com facebook