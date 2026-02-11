Ucraina Zelensky dice sì a Trump | Elezioni entro il 15 maggio

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che le elezioni presidenziali si terranno entro il 15 maggio. Lo ha annunciato il Financial Times, spiegando che il 24 febbraio Zelensky farà sapere se ci saranno anche un referendum sull’accordo di pace e altri approfondimenti. La decisione arriva in un momento di grande tensione nel paese, con la data ormai vicina e le elezioni che potrebbero cambiare il corso della crisi.

Dopo le forti pressioni di Trump l'Ucraina ha iniziato a pianificare le elezioni insieme al referendum su un eventuale accordo di pace con la Russia Il Financial Times scrive che il 24 febbraio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncerà le elezioni presidenziali e un referendum sull'accordo di pace, da svolgersi entro il 15 maggio. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende annunciare il piano per le elezioni presidenziali e un referendum il 24 febbraio, quarto anniversario dell'invasione. Lo scrive il Financial Times citando funzionari ucraini ed europei coinvolti nella pianificazione e altre fonti informate sulla questione.

