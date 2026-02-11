Ucraina, attacchi su Kharkiv. Zelensky prepara elezioni e referendum pace

La notte a Kharkiv è stata ancora una volta segnata da bombardamenti intensi. I raid hanno colpito diverse zone della città, e i caccia ucraini hanno colpito obiettivi nemici, ma purtroppo anche causato la morte di tre bambini di meno di due anni. Nel frattempo, il presidente Zelensky annuncia che si preparano le elezioni e un referendum sulla pace, cercando di trovare una via d’uscita a questa escalation di violenza.

L'Ucraina ha passato un'altra notte di bombardamenti. In azione anche i caccia che hanno ucciso 3 bambini di meno di due anni a Kharkiv. Secondo alcuni media il presidente ucraino si preparerebbe ad annunciare le elezioni e un referendum per la pace.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lavora a una doppia mossa.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che il 24 febbraio, anniversario dei quattro anni di guerra in Ucraina, presenterà il suo piano per le prossime elezioni presidenziali e un referendum sulla pace.

