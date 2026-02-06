vingegaard niente uae tour 2026 e debutto stagionale rimandato

Jonas Vingegaard non correrà l’UAE Tour 2026. Il ciclista danese ha annunciato di aver deciso di saltare la corsa, che si svolgerà dal 16 al 22 febbraio, e di conseguenza il suo debutto stagionale sarà rimandato. Vingegaard spiega che ha bisogno di più tempo per prepararsi e non si sente ancora pronto per affrontare le gare. La sua assenza rappresenta una buona notizia per gli avversari, ma lascia anche qualche domanda sul suo stato di forma in vista della stagione.

Roma, 6 febbraio 2026 - Per il debutto stagionale di Jonas Vingegaard bisogna ancora aspettare: a comunicarlo è proprio il danese, che spiega il perché del suo forfait dall' UAE Tour 2026, in programma dal 16 al 22 febbraio. Le condizioni di Vingegaard. "Non vedevo l'ora di fare il mio ritorno all'UAE Tour, di conseguenza sono deluso che abbiamo dovuto prendere questa decisione. Tuttavia, la combinazione della caduta e la seguente malattia l'ha reso necessaria. È meglio prima recuperare pienamente in modo di potermi poi concentrare sui miei prossimi obiettivi". La caduta alla quale fa riferimento Vingegaard è quella avvenuta a Malaga, in Spagna, per allontanarsi da un fan molesto che in discesa provava a tenerne il passo probabilmente per scattarsi una foto con il suo idolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

