Tv è scomparso l’attore James Van Der Beek

L’attore statunitense James Van Der Beek, diventato famoso con il ruolo di Dawson in “Dawson’s Creek”, è morto a 48 anni. La notizia ha colpito fan e colleghi, anche se finora non sono stati rivelati i motivi della scomparsa. Van Der Beek aveva lasciato il segno nel mondo della televisione e del cinema, e ora il suo nome viene ricordato per la lunga carriera e il personaggio che ha interpretato.

Addio a James Van Der Beek: l'attore di "Dawson's Creek" si è spento a 48 anni. James Van Der Beek, l'attore statunitense divenuto celebre grazie al ruolo di Dawson Leery nella serie televisiva "Dawson's Creek", è scomparso oggi all'età di 48 anni. La sua morte, avvenuta dopo una battaglia contro un tumore al colon-retto diagnosticato nell'agosto 2023 e reso pubblico solo nel novembre 2024, ha sconvolto il mondo dello spettacolo. La famiglia ha confermato la notizia attraverso un messaggio pubblicato sui social media dell'attore. La diagnosi e la battaglia silenziosa. La notizia della malattia era stata tenuta riservata per oltre un anno.

