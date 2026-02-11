È morto James Van Der Beek, l’attore conosciuto per il ruolo di Dawson Leary in Dawson’s Creek. La notizia ha colto di sorpresa i fan, che ricordano ancora le sue emozionanti interpretazioni. Van Der Beek aveva 49 anni. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo e tra chi ha seguito con passione la serie.

Milano, 11 febbraio 2026 – Per il pubblico rimarrà sempre e comunque Dawson Leary, protagonista della celeberrima serie tv dei primi anni Duemila. E’ morto all’età di 48 anni James Van Der Beek, attore che solo un anno e mezzo fa aveva annunciato di aver ricevuto una diagnosi di tumore al colon-retto. La famiglia. “Il nostro amato James David Van Der Beek è morto serenamente questa mattina. Ha incontrato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C'è molto da condividere riguardo i suoi desideri, l'amore per l'umanità e la sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo una serena privacy mentre piangiamo il nostro amorevole marito, padre, figlio, fratello e amico” è stato l’annuncio con il quale sui social network la famiglia dell’attore ha dato al mondo la notizia della sua scomparsa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Morto James Van Der Beek, l’attore protagonista di Dawson’s Creek

Approfondimenti su James Van der Beek

L’attore James Van Der Beek, noto per il suo ruolo in Dawson’s Creek, è morto all’età di 48 anni.

L’attore James Van Der Beek, famoso per il suo ruolo in Dawson’s Creek, è morto a 48 anni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su James Van der Beek

Argomenti discussi: James Van Der Beek, il celebre Dawson di Dawson's Creek è morto a 48 anni; Giappone, trionfa Takaichi. La lady di ferro pro Donald; I flussi di voti ridimensionano Vannacci. L'exploit alle Europee è di altri due; Dalle banche un assegno da 1,8 miliardi per le casse dello Stato.

James Van Der Beek, morto a 48 anni l'attore di Dawson's Creek. Aveva un tumoreJames Van Der Beek, la star di Dawson's Creek, è morto. La notizia - poi confermata dai suoi profili social - è arrivata da Tmz, ... msn.com

E’ morto a soli 48 anni il protagonista di 'Dawson’s Creek' James Van Der Beek: l’annuncioL’attore, noto in Italia per aver interpretato il ruolo di Dawson Leery nella serie Dawson’s Creek, si è spento oggi ... gossip.it

James van der beek è morto a 48 anni. Chi come me ha amato Dawson Creek oggi sente che si è perso un pezzo della propria vita. - facebook.com facebook