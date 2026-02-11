E’ morto James van der Beek l’attore aveva 48 anni

L’attore americano James van der Beek è morto a 48 anni. La notizia è stata diffusa oggi dalla famiglia con un post su Instagram. Non sono ancora state fornite dettagli sulle cause della morte.

(Adnkronos) – E' morto James van der Beek. Il decesso dell'attore, 48 anni, viene annunciato oggi 11 febbraio dalla famiglia con un post su Instagram. L'attore, protagonista della serie Dawson Creek, era malato da tempo. Nel 2024 aveva reso nota la diagnosi di cancro al colon. "Il nostro amato James David Van Der Beek se . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su James van der Beek

L’attore James Van Der Beek, famoso per il suo ruolo in Dawson’s Creek, è morto a 48 anni.

L’attore James Van Der Beek, diventato famoso con Dawson’s Creek, è morto a 48 anni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

James Van Der Beek, morto a 48 anni l'attore di Dawson's Creek

Ultime notizie su James van der Beek

Argomenti discussi: Riccardo, il ras del quartiere: il successo a un passo da casa; Leo Gassmann: Mio padre mi ha insegnato l'umiltà. Recitare con lui? Sarebbe un onore. Vincere Sanremo? Meglio lo scudetto della Roma; La riforma? Pm liberi e Csm senza correnti; I sindacati scioperano e Hamas li ringrazia.

James Van Der Beek, morto a 48 anni l'attore di Dawson's Creek. Aveva un tumoreJames Van Der Beek, la star di Dawson's Creek, è morto. Lo ha appreso TMZ, che cita un rappresentante dell'ufficio del medico legale della contea di Travis, in ... ilmattino.it

James Van Der Beek morto, la malattia: il tumore al colon-retto: sintomi e cureJames Van Der Beek è morto a 48 anni per le conseguenze di un tumore al colon-retto. La terribile malattia ha colpito uno degli idoli adolescenziali dei Millennial, il ... ilmattino.it

James van der beek è morto a 48 anni. Chi come me ha amato Dawson Creek oggi sente che si è perso un pezzo della propria vita. - facebook.com facebook