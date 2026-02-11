Tutto pronto per il Carnevale 2026 | sfilate cittadine e festa dei piccoli a teatro

A Mesagne si respira già l’atmosfera del Carnevale 2026. Le strade si riempiranno di sfilate e maschere, mentre il teatro si trasformerà in un palco per la festa dei più piccoli. Tre giorni di eventi sono pronti a coinvolgere residenti e visitatori, portando allegria e colore ovunque.

MESAGNE - Il Carnevale 2026 si prepara a colorare le strade e i luoghi di aggregazione di Mesagne con un programma che si sviluppa nell'arco di tre giorni, offrendo intrattenimento per tutte le età. L'apertura dei festeggiamenti è fissata per sabato 14 febbraio alle ore 15:00, quando la grande.

