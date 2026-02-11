tutti gli indizi che ci portano a pensare che bad bunny e la ex fidanzata gabriela berlingeri siano tornati insieme

La relazione tra Bad Bunny e Gabriela Berlingeri sembra aver preso una piega diversa. La designer di gioielli è stata vista accanto al cantante durante eventi importanti come i Grammy e il Super Bowl. Questa presenza, in momenti così significativi, fa pensare che tra loro possa essere tornata una certa complicità. I gossip continuano a circolare, ma per ora né lui né lei hanno confermato nulla ufficialmente.

Ai Grammy Awards del 2026, Bad Bunny è salito sul palco per ritirare il premio Album dell'anno per DeBÍ TiRAR MáS FOToS e, proprio mentre faceva il suo sentito discorso, diversi video con un'inquadratura laterale mostrano come Gabriela Berlingeri fosse lì, nel pubblico, ad applaudire il cantante. La designer non ha sfilato con Bad Bunny sul red carpet, né si è seduta accanto a lui durante l'evento, ma era indubbiamente presente alla Cypto.com Arena di Los Angeles, come ha mostrato lei stessa via Instagram. Più avanti, quella notte, Gabriela Berlingeri ha pubblicato una story in cui brindava insieme ad alcuni amici e membri del team di Bad Bunny, nell'area vip dell'evento, mostrando un dettaglio che non è passato inosservato: al dito portava un anello gemello che lei e Benito si erano regalati alcuni anni fa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Gabriela Berlingeri, l’ex fidanzata di Bad Bunny, potrebbe essere tornata con il cantante.

Durante la conferenza stampa del Super Bowl LX, Bad Bunny ha parlato della sua esibizione all’evento.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

