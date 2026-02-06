Bad Bunny svela i segreti del Super Bowl | ecco tutti gli indizi

Durante la conferenza stampa del Super Bowl LX, Bad Bunny ha parlato della sua esibizione all’evento. L’artista portoricano ha svelato alcuni dettagli su cosa aspettarsi il prossimo 8 febbraio al Levi’s Stadium, durante un’intervista con Zane Lowe ed Ebro Darden per Apple Music.

Bad Bunny, durante un’intervista con Zane Lowe ed Ebro Darden per Apple Music alla conferenza stampa del Super Bowl LX, ha raccontato cosa aspettarsi dalla sua esibizione dell’8 febbraio al Levi’s Stadium. Ha sottolineato l’importanza del suo ultimo album, il senso di gratitudine che prova in vista dello show, la preparazione alla performance e il ruolo fondamentale del sostegno di sua madre. Ha inoltre spiegato che per apprezzare davvero la sua esibizione non è necessario capire lo spagnolo, ma lasciarsi andare e ballare (Credits: Apple Music Super Bowl LX Halftime Show). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Bad Bunny, famoso artista portoricano, si appresta a essere il headliner dell’Halftime Show del Super Bowl LX, che si terrà l’8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara.

Durante il Super Bowl LX, si fa sempre più concreta l’ipotesi che Cardi B possa fare un’entrata a sorpresa durante lo spettacolo di metà partita di Bad Bunny.

Bad Bunny en el Super Bowl LX

