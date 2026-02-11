Tutti aspettavano Nico Paz e invece brilla Vergara

Il Napoli si ferma ai quarti di finale di Coppa Italia, ma non è Nico Paz il protagonista. Durante la serata, è Vergara a fare notizia, con una prestazione che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori. La squadra partenopea, che sembrava avere il match sotto controllo, si è lasciata sorprendere ai rigori, interrompendo il suo cammino verso le semifinali.

Il Napoli butta via la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia dopo la lotteria dei rigori. Contro un Como che tira due volte in porta, compreso il rigore gli azzurri sprecano un tempo e poi non trovano il guizzo per ribaltare la gara. C'è un rosso non dato a Ramon e c'è una squadra incerottata in debito d'ossigeno. Nel primo tempo l'inizio vede il Como palleggiare subito e cercare poi l'inserimento, il Napoli risponde con le ripartenze ma Hojlund viene bloccato. La gara sembra sulla falsariga di quella in campionato a novembre. Rasmus è isolato con Giovane troppo nascosto e timido nella prima mezz'ora.

