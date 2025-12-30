Gonzalo Garcia alla Juventus | Comolli punta il talento del Real Madrid con una formula alla Nico Paz Tutti i dettagli

Gonzalo Garcia è il nuovo nome associato alla Juventus, con Comolli che valuta il talento del Real Madrid, utilizzando una strategia simile a quella adottata con Nico Paz. La trattativa si inserisce nel contesto delle operazioni di mercato del club bianconero, con l’obiettivo di rafforzare la rosa attraverso investimenti mirati e giovani promesse. Di seguito, tutti i dettagli sulla possibile operazione e le implicazioni per la squadra.

sulla possibile operazione. La Juventus ha messo nel mirino il giovane talento del Real Madrid, Gonzalo Garcia, individuandolo come il profilo ideale per ricoprire il ruolo di vice Yildiz a partire da gennaio. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il classe 2004 ha attirato l’attenzione dei bianconeri grazie alle ottime prestazioni fornite durante il Mondiale per Club, sebbene attualmente stia trovando poco spazio nelle rotazioni offensive dei blancos. Per quanto riguarda le modalità del possibile trasferimento, resta da definire la formula contrattuale: un’ipotesi concreta è quella di un’operazione “alla Nico Paz”, che prevedrebbe il passaggio del giocatore a Torino con l’inserimento di un diritto di “recompra” a favore del club spagnolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gonzalo Garcia alla Juventus: Comolli punta il talento del Real Madrid con una formula alla Nico Paz. Tutti i dettagli Leggi anche: Nico Paz, talento Real: il Como vola con il suo 10. E a Madrid sorridono aspettando giugno Leggi anche: Giovane Juventus, Comolli lancia la sfida a quella big di Serie A per il talento del Verona: dal prezzo alla concorrenza, tutti i dettagli La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Juventus, Comolli prova i colpi Guido Rodriguez e Gonzalo Garcia. Juventus, Comolli prova i colpi Guido Rodriguez e Gonzalo Garcia - In quest’ottica piace Gonzalo Garcia, attaccante classe 2004 cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid. it.blastingnews.com

