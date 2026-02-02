Tutte le regole dell' hockey su ghiaccio spiegate a chi non ha mai visto una partita

Le Olimpiadi invernali 2026 portano in scena il torneo di hockey su ghiaccio, uno sport che in Italia non ha ancora grande diffusione. Per molti spettatori, sarà una novità completa e ci sarà bisogno di spiegare le regole di base. Le partite promettono emozioni intense, e anche chi non ha mai visto una gara potrà apprezzare l’azione veloce e i colpi di scena. È l’occasione per scoprire uno sport che, in altri Paesi, ha radici profonde e tante tifoserie appassionate.

Tra gli appuntamenti imperdibili delle Olimpiadi invernali 2026 c'è senza dubbio il torneo di hockey su ghiaccio, che promette spettacolo per tutti gli appassionati, ma non solo, anche per chi seguirà per la prima volta le gare. Di sicuro non è semplice seguire una partita di hockey, sia perché il disco viaggia a velocità impressionanti (arriva anche a 170 kmh), sia perché ci sono regole particolari, che abbiamo provato a riassumere per farvi arrivare preparatissimi al primo ingaggio (eccolo il primo termine tecnico da conoscere: è la contesa del disco). Il campo e la durata della partita. Il campo è lungo circa 61 metri e largo 26, ed è diviso in tre zone da due linee blu: quella difensiva (davanti alla propria porta), quella neutra (tra le due linee blu) e quella offensiva (davanti alla porta avversaria). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

