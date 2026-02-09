Italia tra le prime 8 al mondo nell’hockey su ghiaccio femminile Adesso una delle due favorite ai quarti

L’Italia delle donne dell’hockey su ghiaccio si qualifica per i quarti di finale alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con due vittorie e una sconfitta nel girone. La Nazionale italiana ha fatto un salto incredibile, passando dal gruppo B della First Division ai quarti in meno di un anno. Ora le azzurre sono tra le otto migliori del mondo e si candidano come una delle favorite per avanzare ulteriormente.

Dal gruppo B della First Division iridata ai quarti di finale olimpici in meno di un anno. Ha dell'incredibile l'impresa realizzata dalla Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con un bilancio di due vittorie ed una sconfitta nelle prime tre partite della fase a gironi che consente alle azzurre di ottenere il passaggio del turno con una giornata d'anticipo. Matilde Fantin e compagne, dopo l'esaltante successo al debutto sulla Francia ed il netto ko con la Svezia, hanno vinto la partita più importante del loro torneo imponendosi per 3-2 sul Giappone in uno scontro diretto decisivo per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, riservata solamente alle prime tre classificate del girone B (mentre le cinque protagoniste del gruppo A avanzano in blocco).

