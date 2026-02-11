tutte le imprese di petrecca

La telecronaca delle Olimpiadi di Milano-Cortina di Paolo Petrecca ha fatto parlare di sé per i numerosi errori e gaffe. La sua disastrosa performance in diretta ha suscitato commenti e critiche tra gli spettatori, mentre alcune sue omissioni, come quella sulla notizia del Frecciarossa di Lollobrigida, hanno alimentato ulteriori polemiche.

Dall’omissione della notizia sul Frecciarossa di Lollobrigida al titolo falsificato su Delmastro La disastrosa telecronaca delle Olimpiadi di Milano-Cortina costellata di gaffe di Paolo Petrecca è ormai nota. Come anche le conseguenze: i giornalisti di Rai Sport, testata da lui diretta, hanno deciso di togliere la firma fino alla fine dei Giochi, e pure i sindacati l’hanno contestato. Si parla persino di una possibile esclusione dalla cerimonia di chiusura a Verona. Eppure, il direttore è riuscito a sopravvivere a anni di polemiche ed errori, grazie soprattutto alla sua vicinanza al governo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Dalla telecronaca delle Olimpiadi di Milano-Cortina, Paolo Petrecca è finito nel mirino per le numerose gaffe.

Le Olimpiadi sono solo l’ultima vicenda in cui si scoprono notizie nascoste e fiducia che scende.

