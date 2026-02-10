Le Olimpiadi sono solo l’ultima vicenda in cui si scoprono notizie nascoste e fiducia che scende. Petrecca, ex direttore di Rai News, torna al centro delle polemiche: si parla di notizie sfiduciose e di un servizio sulla moglie che ha fatto discutere. Ricorda come, durante la sua gestione, abbia aperto il telegiornale con il festival di Pomezia invece di dedicare spazio al voto in Francia. Una serie di episodi che alimentano i dubbi sulla sua gestione e sui modi con cui vengono trattate le notizie.

Paolo Petrecca è, ormai, una leggenda del giornalismo. Ma di quel giornalismo lì. Gli aggettivi sono inutili. Quanto alla sua telecronaca dell’altro giorno, una delle dirette più nere (in tutti i sensi) trasmesse dalla Rai: non ha senso tornarci. È già stata ben sezionata tra lo sgomento per la totale improvvisazione (argomenti ed eloquio da bar della stazione) e certi errori blu (come si fa a confondere la presidente del Cio, Kirsty Coventry, con Laura Mattarella, figlia del capo dello Stato?). Il punto è un altro: cercare di capire meglio chi è e chi non è, questo Petrecca, e come e perché — fregandosene dell’idea di servizio pubblico, quindi pure del canone, cioè dei nostri soldi — si sia sentito autorizzato a mettersi davanti a un microfono per un racconto sportivo e istituzionale tanto solenne come l’apertura dei Giochi olimpici invernali, portandosi addosso modestia assoluta e disdegno, arroganza e presunzione (indizio: «Ho le spalle coperte, io. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Petrecca, le Olimpiadi sono solo l'ultimo caso: notizie nascoste, sfiducie e il servizio sulla moglie. Le «imprese» del direttore

I giornalisti di RaiSport hanno deciso di non firmare più nessun servizio, collegamento o telecronaca durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Argomenti discussi: Petrecca, le Olimpiadi sono solo l'ultimo caso: notizie nascoste, sfiducie e il servizio sulla moglie. Le imprese del direttore; Petrecca, tutti gli errori e le gaffe durante la sua telecronaca della cerimonia; Paolo Petrecca la sfangherà anche stavolta?; Crisi a RaiSport per le Olimpiadi: giornalisti ritirano firme e annunciano sciopero contro direttore Petrecca.

