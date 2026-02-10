Dall’omissione della notizia sul Frecciarossa di Lollobrigida al titolo falsificato su Delmastro | tutte le imprese di Petrecca

Dalla telecronaca delle Olimpiadi di Milano-Cortina, Paolo Petrecca è finito nel mirino per le numerose gaffe. La sua cronaca ha lasciato il pubblico sbigottito, tra errori evidenti e omissioni gravi come quella sulla notizia del Frecciarossa di Lollobrigida o il titolo falsificato su Delmastro. La vicenda ha fatto discutere, alimentando le critiche sulla sua professionalità.

La disastrosa telecronaca delle Olimpiadi di Milano-Cortina costellata di gaffe di Paolo Petrecca è ormai nota. Come anche le conseguenze: i giornalisti di Rai Sport, testata da lui diretta, hanno deciso di togliere la firma fino alla fine dei Giochi, e pure i sindacati l’hanno contestato. Si parla persino di una possibile esclusione dalla cerimonia di chiusura a Verona. Eppure, il direttore è riuscito a sopravvivere a anni di polemiche ed errori, grazie soprattutto alla sua vicinanza al governo. Le elezioni francesi e la notizia su Lollobrigida. Segnali erano già emersi la sera delle elezioni francesi.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Milano Cortina

La legge di bilancio 2026 è stata approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 30 dicembre, dopo un lungo percorso e numerose proteste.

Striscia la Notizia torna su Canale 5 da giovedì 22 gennaio, con Ezio Greggio e Enzo Iacchetti alla guida.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; Ex Ilva di Taranto, nuovo processo Ambiente svenduto a Potenza: rinviati a giudizio Vendola, i fratelli Riva e altri 19; Travolto e ucciso sulla superstrada, individuata l’auto pirata: c’è un indagato per omicidio stradale; Incidente a Ponte Crenna, tamponamento e fuga: denunciato 45enne per omissione di soccorso.

Dall’omissione della notizia sul Frecciarossa di Lollobrigida al titolo falsificato su Delmastro: tutte le «imprese» di PetreccaLa telecronaca delle Olimpiadi - scrive il Corriere della Sera - è stato l'ultimo esempio di una serie di gaffe per il direttore di Rai Sport ... open.online

Lisi assolto dall'accusa di omissione d'atti d'ufficioPer il Tribunale di Potenza il fatto non sussiste. Al responsabile dell'Ufficio Traffico del Comune di Potenza veniva contestata l'omissione d'atti d'ufficio nel caso dell'affidamento del Servizio di ... rainews.it

L'ex agente della polizia di Stato è accusato di omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso - facebook.com facebook

C’è qualcosa di surreale nel vedere #NewYork - la città più cosmopolita e laica del pianeta - celebrare ufficialmente il World Hijab Day. Parliamo della capitale mondiale della modernità. La città che ha accolto milioni di immigrati in fuga dall’oppressione. La cit x.com