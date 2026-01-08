Stop alla fuga | preso a Milano lo spacciatore sfuggito al blitz nei boschi di Grosio

A Milano è stato arrestato lo spacciatore che era riuscito a sfuggire a un blitz antidroga nei boschi di Grosio lo scorso dicembre. L’arresto conclude un’indagine durata mesi, portando alla cattura di un soggetto ricercato per attività di traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico illecito e alla criminalità.

