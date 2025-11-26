Parco delle Groane sorvegliato speciale | blitz anti-spaccio nei boschi della droga

Monza – Nell’ambito del più ampio programma di interventi coordinati deciso dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica lo scorso 24 settembre, la Questura di Monza e della Brianza ha svolto, nella giornata di ieri, un nuovo servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio nelle aree del Parco delle Groane e nei comuni di Misinto, Cogliate e Lazzate. L’attività, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al ripristino del decoro urbano nelle zone boschive e urbane adiacenti, è stata condotta in piena sinergia con le polizie locali dei comuni interessati e con il contributo della guardia di finanza, che ha messo a disposizione anche una propria unità cinofila antidroga, affiancando quella della polizia di Stato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parco delle Groane sorvegliato speciale: blitz anti-spaccio nei boschi della droga

