Turkey’s Erdogan appoints new justice and interior ministers

Questa mattina, il presidente turco Tayyip Erdogan ha annunciato un nuovo rimpasto di governo. Ha nominato due nuovi ministri, uno per la giustizia e uno per l’interno, sostituendo gli uomini che ricoprivano quei ruoli finora. La mossa arriva in un momento di tensioni politiche e segnala una volontà di rinnovamento all’interno dell’esecutivo. L’ufficialità è arrivata attraverso un comunicato ufficiale, mentre le reazioni nel Paese sono ancora tutte da valutare.

ISTANBUL, Feb 11 (Reuters) - Turkish President Tayyip Erdogan replaced the country’s justice and interior ministers in a mini reshuffle on Wednesday, with Istanbul chief. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

