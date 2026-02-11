Turkey’s Erdogan appoints new justice and interior ministers

Questa mattina, il presidente turco Tayyip Erdogan ha annunciato un nuovo rimpasto di governo. Ha nominato due nuovi ministri, uno per la giustizia e uno per l’interno, sostituendo gli uomini che ricoprivano quei ruoli finora. La mossa arriva in un momento di tensioni politiche e segnala una volontà di rinnovamento all’interno dell’esecutivo. L’ufficialità è arrivata attraverso un comunicato ufficiale, mentre le reazioni nel Paese sono ancora tutte da valutare.

ISTANBUL, Feb 11 (Reuters) - Turkish President Tayyip Erdogan replaced the country's justice and interior ministers in a mini reshuffle on Wednesday, with Istanbul chief prosecutor Akin Gurlek taking over the justice ministry.

