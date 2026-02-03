Turkey determined to take relations with Saudi Arabia to higher level Erdogan tells crown prince
Erdogan ha incontrato il principe Mohammed bin Salman a Riyadh e ha ribadito la volontà di migliorare i rapporti tra i due paesi. Durante l’incontro, il presidente turco ha sottolineato che Ankara è decisa a rafforzare i legami con l’Arabia Saudita, senza nascondere la volontà di approfondire la collaborazione. La visita segna un passo importante verso una possibile svolta nelle relazioni tra i due alleati regionali.
ANKARA, Feb 3 (Reuters) - Turkey’s President Tayyip Erdogan met Saudi Arabia’s Crown Prince Mohammed bin Salman in Riyadh on Tuesday and told him Turkey was determined to. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
