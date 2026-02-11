Turista scomparsa in Tasmania ossa e denti nell'area delle ricerche | Trovate le chiavi della sua auto
La polizia ha trovato ossa, denti e le chiavi dell’auto di una donna scomparsa in Tasmania. Le ricerche si sono concentrate nell’area di Arthur River, dove si sospetta che sia sparita la 31enne Celine Cremer. La scoperta potrebbe portare a chiarire cosa sia successo alla turista.
Ossa, denti e le chiavi di un'auto sono state trovate nella zona di Arthur River, in Tasmania, dove la polizia ritiene che sia scomparsa la 31enne Celine Cremer. Della turista belga non si hanno notizie dal giugno 2023.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Celine Cremer
Turista belga scompare nei boschi della Tasmania: 2 anni dopo trovano il suo cellulare e riprendono le ricerche
Celine Cremer, turista belga, scomparve nei boschi della Tasmania due anni fa.
Scomparsa la madre della conduttrice Savannah Guthrie, proseguono le ricerche: “In casa segni di effrazione”
La madre di Savannah Guthrie, Nancy, 84 anni, è scomparsa lo scorso weekend.
Ultime notizie su Celine Cremer
Argomenti discussi: Tasmania, nuovi elementi nel caso della turista belga.
Di nuovo scomparsa la turista tedesca dispersa in val GardenaEra sopravvissuta a una notte a dieci gradi sottozero nel bosco: ritrovata incolume, ha nuovamente fatto perdere le sue tracce allontanandosi dalla struttura dove sta soggiornando. In corso le ricerch ... rainews.it
Turista scomparsa due volte in Gardena, morta per assideramento E' morta per un arresto cardio-respiratorio, verosimilmente conseguente ad assideramento, la turista tedesca di 64 anni, trovata morta il 31 gennaio scorso in val Gardena, dopo essere scompa - facebook.com facebook
Turista scomparsa due volte in Gardena, morta per assideramento lavocedelnordest.eu/turista-scompa… Effettuata l'autopsia sulla salma della turista tedesca trovata il 31 gennaio x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.