Turista scomparsa in Tasmania ossa e denti nell'area delle ricerche | Trovate le chiavi della sua auto

La polizia ha trovato ossa, denti e le chiavi dell’auto di una donna scomparsa in Tasmania. Le ricerche si sono concentrate nell’area di Arthur River, dove si sospetta che sia sparita la 31enne Celine Cremer. La scoperta potrebbe portare a chiarire cosa sia successo alla turista.

Ossa, denti e le chiavi di un'auto sono state trovate nella zona di Arthur River, in Tasmania, dove la polizia ritiene che sia scomparsa la 31enne Celine Cremer. Della turista belga non si hanno notizie dal giugno 2023.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

