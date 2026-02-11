Turista scomparsa in Tasmania ossa e denti nell'area delle ricerche | Trovate le chiavi della sua auto

La polizia ha trovato ossa, denti e le chiavi dell’auto di una donna scomparsa in Tasmania. Le ricerche si sono concentrate nell’area di Arthur River, dove si sospetta che sia sparita la 31enne Celine Cremer. La scoperta potrebbe portare a chiarire cosa sia successo alla turista.

