Turismo in Umbria parla Simona Meloni | La terra di Francesco Bici cammini e salute per fisico e spirito

La Regione Umbria porta in fiera a Bit 2026 un volto nuovo del turismo. Simona Meloni parla di come la regione si stia reinventando, puntando su bici, cammini e benessere. La “terra di Francesco” si presenta come meta ideale per chi cerca sport, spiritualità e salute, offrendo un’alternativa concreta e autentica per i visitatori.

Sport e salute, cammini e spiritualità: le chiavi del turismo contemporaneo che Regione Umbria porta alla Bit 2026. Nell’anno in cui ricorrono gli 800 anni della morte di San Francesco la Regione ha scelto di promuovere il territorio con proposte di turismo sostenibile, autentico e accessibile, che passa anche dai piccoli borghi. Un turismo lento che rigenera. «L’Umbria è una palestra naturale a cielo aperto, una regione che invita al movimento, alla scoperta e a una connessione autentica con i luoghi e con sé stessi – dichiara l’assessora al Turismo e allo Sport Simona Meloni –. I cammini e il crescente interesse legato al cicloturismo rappresentano la sintesi perfetta di questa visione: infrastrutture culturali e turistiche che generano benessere, inclusione, sviluppo sostenibile, e che oggi più che mai dialogano con una domanda turistica attenta a qualità dell’esperienza e valori e ci connette con le altre Regioni». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L'Umbria si presenta alla Fiera del Turismo con un’offerta che non ha uguali.

Il territorio aretino è tra i beneficiari di una nuova assegnazione di fondi destinati ai Cammini di Francesco, decisa dal Cipess.

Umbria, Simona Meloni: Cresce la domanda di turismo slowUmbria punta su cammini, cicloturismo e turismo slow nel 2026, trainata dagli 800 anni di San Francesco e da una crescita record delle presenze. travelquotidiano.com

Simona Meloni, l'Umbria laboratorio nazionale del turismo lentoLo sport e il turismo lento rappresentano due pilastri della nostra strategia: parlano di sostenibilità, di salute, di benessere e di qualità della vita: lo ha sottolineato l'assessora regionale al ... ansa.it

Lago Trasimeno, l'assessore regionale Simona Meloni ha annunciato: “Se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, entro aprile verrà riaperto il canale Maranzano (nel comune di Città della Pieve), chiuso da anni". - facebook.com facebook