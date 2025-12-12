Cammini di Francesco Lavori da 250 mila euro

Il territorio aretino è tra i beneficiari di una nuova assegnazione di fondi destinati ai Cammini di Francesco, decisa dal Cipess. Con quasi 172 milioni di euro destinati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, si prevedono interventi per circa 250 mila euro per valorizzare e promuovere questa importante rete di percorsi culturali e spirituali.

AREZZO C’è anche il territorio aretino tra i beneficiari della nuova assegnazione decisa dal Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile che ha destinato quasi 172 milioni di euro al Ministero della Cultura nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. Una misura che arriva nell’anno delle celebrazioni per gli 800 anni del Cantico delle creature e che non si lascia sfuggire un finanziamento proprio per i Cammini di Francesco. "Quanto deciso - spiega il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni - rispecchia la nostra intenzione di far crescere sempre più l’Italia nel panorama internazionale attraverso l’attuazione di politiche di tutela e valorizzazione del nostro patrimonio culturale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

