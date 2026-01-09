Turismo a 5 stelle Villa Athena investe sull’accoglienza | la reception entra in Clefs d’Or

Villa Athena Resort, tra i simboli dell’ospitalità di lusso ad Agrigento, arricchisce la propria offerta con l’ingresso nel prestigioso circuito Clefs d’Or. L’obiettivo è elevare ulteriormente la qualità del servizio, investendo nella formazione e nelle competenze del personale di reception. Questa scelta riflette l’impegno del resort nel garantire un’accoglienza professionale e curata, mantenendo elevati standard di ospitalità e soddisfazione per gli ospiti.

Il Villa Athena Resort, punta di diamante dell'offerta ricettiva di Agrigento, rafforza il proprio modello di accoglienza puntando sulla qualità delle competenze e sulla crescita professionale del personale. Su disposizione del direttore generale Roberto Principato, tutto il team della reception.

