Tunisino armato di forbici ferisce una donna e massacra un cane

Da ilgiornale.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scena che lascia senza parole si è verificata ieri a Olbia, in Sardegna. Un uomo tunisino armato di forbici ha ferito una donna e poi ha ucciso un cane nel mezzo della strada. La polizia è intervenuta subito, ma intanto la situazione era già fuori controllo. Testimoni raccontano di un gesto improvviso e violento, senza apparente motivo.

Una violenza incredibile quella che si è consumata ieri a Olbia, in Sardegna. Un cittadino straniero completamente fuori controllo ha aggredito alcune persone, arrivando poi a prendersela addirittura con un cane. Il soggetto è stato fortunatamente fermato e adesso si trova dietro le sbarre con l'accusa di tentato omicidio, mentre una guardia giurata è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Stando a quanto ricostruito, i fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri, martedì 10 febbraio. Tutto è cominciato in un centro massaggi di via del Lidi. Lo straniero ha fatto irruzione nell'esercizio armato di forbici e si è scagliato contro una donna cinese di 39 anni, ferendola al collo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

