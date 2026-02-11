Tumori Pellacani Sidemast | Per tatuaggi consenso informato diventa obbligatorio

Un esperto spiega che i tatuaggi non causano il melanoma, ma avvisa: se sono molto estesi o coprenti, possono nascondere i segni di un tumore cutaneo. Per questo motivo, il Sidemast ha deciso che il consenso informato diventerà obbligatorio prima di fare un tatuaggio. La misura mira a sensibilizzare sui rischi e a favorire controlli più accurati, soprattutto per chi ha tatuaggi grandi o intensi.

Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - "I tatuaggi non causano il melanoma. Tuttavia, un tatuaggio molto esteso o particolarmente coprente può mascherare la comparsa di un melanoma o la modificazione di un neo, rendendo più difficile una diagnosi precoce". Lo afferma all'Adnkronos Salute Giovanni Pellacani, presidente della Sidemast (Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse), commentando il Ddl per la prevenzione del melanoma approvato in Senato il 27 gennaio scorso, che dedica particolare attenzione al tema dei tattoo. Il testo è ora alla Camera per l'approvazione definitiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tumori, Pellacani (Sidemast): "Per tatuaggi consenso informato diventa obbligatorio" Approfondimenti su Tumori Pellacani Tatuaggi: presto sarà obbligatorio firmare il consenso informato Farsi un tatuaggio o toglierlo non sarà più una scelta senza regole. Il parlamento prepara la stretta sui tatuaggi: sarà obbligatorio firmare il consenso informato Da oggi, chi vuole farsi tatuare dovrà firmare un consenso informato. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Tumori Pellacani Argomenti discussi: Tumore al pancreas, farmaco ferma la progressione di un tipo di cancro. Tumori, Pellacani (Sidemast): Per tatuaggi consenso informato diventa obbligatorioRoma, 11 feb. (Adnkronos Salute) – I tatuaggi non causano il melanoma. Tuttavia, un tatuaggio molto esteso o particolarmente coprente può mascherare la comparsa di un melanoma o la modificazione di ... ilsannioquotidiano.it Tumori, Pellacani (Sidemast): Contro il melanoma proteggersi dal sole tutto l'annoRoma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - Il melanoma non ha un'età precisa di insorgenza: può comparire teoricamente in qualsiasi fase della vita. Tuttavia, esistono alcune fasce di età a cui si presta m ... iltempo.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.