Il parlamento prepara la stretta sui tatuaggi | sarà obbligatorio firmare il consenso informato

Da open.online 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi, chi vuole farsi tatuare dovrà firmare un consenso informato. La proposta di legge, approvata dalla Camera e ora in discussione al Senato, introduce questa nuova regola. I tatuatori dovranno chiedere un’autorizzazione scritta ai clienti prima di procedere con l’inchiostro sulla pelle.

Chi si fa un tatuaggio dovrà firmare un consenso informato. Lo prevede una proposta di legge arrivata proprio in questi giorni in Senato, dopo essere passata dalla Camera. Il testo, in realtà, è nato per istituire la Giornata nazionale di sensibilizzazione sul melanoma, un tumore maligno della pelle, ma prevede anche una serie di iniziative aggiuntive per aiutare la prevenzione e la diagnosi. Come funzionerà il modulo di consenso informato. Nel testo, che è stato parzialmente modificato dalla commissione Sanità di Palazzo Madama, si scrive che il consenso informato è richiesto «al fine di garantire che il cliente sia consapevole dei  rischi  e delle procedure   legati al tatuaggio e di tutelare il professionista tatuatore, nonché al fine di contribuire alla prevenzione del melanoma».🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

