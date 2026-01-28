Farsi un tatuaggio o toglierlo non sarà più una scelta senza regole. Il disegno di legge approvato dalla Camera prevede che chi vuole farsi un tatuaggio dovrà firmare un consenso informato prima di procedere. La norma ora passa al Senato, e cambierà le regole del settore.

Farsi un tatuaggio, o rimuoverlo, non sarà più solo una questione di inchiostro e aghi. Un disegno di legge, già approvato dalla Camera e ora all’esame del Senato, prevede che chi decida di decorare la propria pelle in maniera permanente dovrà prima firmare un consenso informato. La novità equipara i tatuaggi ai trattamenti estetici e sanitari, per i quali il consenso scritto è già obbligatorio dal 2017. Il provvedimento è inserito in un ddl dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul melanoma. Tra le altre iniziative previste – come l’istituzione di una Giornata nazionale e campagne di screening anche tramite telemedicina – spicca la stretta sui tatuaggi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Tatuaggi: presto sarà obbligatorio firmare il consenso informato

Da oggi, chi vuole farsi tatuare dovrà firmare un consenso informato.

