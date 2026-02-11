Yildiz si è presentato con entusiasmo, parlando del suo inserimento nel gruppo. Ha detto che i compagni, il mister e lo staff lo hanno aiutato molto a integrarsi. Spalletti lo vede con qualità impressionanti e spera che possa crescere ancora. Sul futuro, il giovane promette di lavorare duro per conquistarsi un posto stabile in squadra.

2026-02-11 14:46:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: “I compagni di squadra, il mister e tutto lo staff mi hanno dato una grande mano per entrare a far parte del gruppo”. Emil Holm racconta così il suo approdo alla Juventus a Sky Sport, arrivato negli ultimi giorni del mercato invernale. L’esterno svedese classe 2000, sbarcato a Torino dal Bologna nell’ambito dello scambio che ha portato Joao Mario in prestito alla corte di Italiano, si è detto soddisfatto dell’accoglienza ricevuta e dell’inserimento nello spogliatoio bianconero. L’obiettivo e il ruolo in campo. Holm non nasconde le sue ambizioni per il futuro con la maglia della Juve: “Il mio obiettivo è quello di restare qui anche dopo l’estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Yildiz ha qualità impressionanti, Spalletti mi vede così”. E sul futuro…

Approfondimenti su Yildiz Spalletti

Luciano Spalletti ha scherzato sul rinnovo di Kenan Yildiz, che ha firmato fino al 2030.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Yildiz Spalletti

Argomenti discussi: Yildiz-Juve, è rinnovo: ecco le cifre. E in conferenza con Spalletti ci sono anche Kenan e Comolli!.

Holm e la Juve: Yildiz ha qualità impressionanti, Spalletti mi vede così. E sul futuro...Il neo acquisto bianconero ha parlato dell'accoglienza a Torino e delle ambizioni con la Vecchia Signora I compagni di squadra, il mister e tutto lo staff mi hanno dato una grande mano per entrare a ... tuttosport.com

Montella: Yildiz? Potenzialità immense, ha qualcosa di simile a Del PieroIl commissario tecnico della Turchia Vincenzo Montella ha parlato di Kenan Yildiz e dei paragoni con Alessandro Del Piero ... gianlucadimarzio.com

JUVENTUS - Holm: "Yildiz ha qualità, Inter Importante per la classifica" ift.tt/rBVOWuX x.com

La #Juve fa 2-0 con il #Napoli!!!! Che qualità #Yildiz, ma che regalo di #JuanJesus - facebook.com facebook