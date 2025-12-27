TS – Guai a chi mi tocca Spalletti La Juve un errore il ritorno di Boniperti mi spezzò le gambe

2025-12-27 11:56:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: TORINO – Lamberto Piovanelli vanta ancora un cospicuo credito con la fortuna. Bisogna tornare indietro di 35 anni: è il dicembre 1990. Si fa male Roberto Mancini, così per la sfida del 22 dicembre contro Cipro il ct Azeglio Vicini chiama l’allora attaccante del Pisa dei miracoli del presidente Romeo Anconetani. Niente debutto, ma almeno si toglie la soddisfazione della prima chiamata in azzurro. Il 30 dicembre dello stesso anno, però, si rompe una gamba contro la Lazio. Tra quella chiamata dell’Italia e l’infortunio la Juve, allora guidata a livello dirigenziale da Luca Cordero di Montezemolo, perfeziona il colpo: 4 miliardi e mezzo al Pisa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

