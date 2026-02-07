Luciano Spalletti ha scherzato sul rinnovo di Kenan Yildiz, che ha firmato fino al 2030. Durante la conferenza stampa, il tecnico ha commentato con ironia l’annuncio, sottolineando come anche lui si sia vestito di conseguenza per festeggiare l’evento. La firma del contratto del giovane turco rappresenta un passo importante per la Juventus, e Spalletti ha voluto mettere un tocco di leggerezza nel momento di festa.

Dopo l'annuncio di Damien Comolli che ha reso ufficiale il rinnovo del contratto di Kenan Yildiz fino al 2030, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa, scherzando proprio su questo momento importante per il turco e per i bianconeri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti scherza sul rinnovo di Yildiz: "Per lui ci siamo vestiti così..."

Approfondimenti su Yildiz Rinnovo

La vigilia di Juventus-Lazio si apre con il tecnico Luciano Spalletti che si presenta in sala stampa con un tono serio e deciso.

Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa prima della partita contro la Lazio e non nasconde le preoccupazioni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Yildiz Rinnovo

Argomenti discussi: Passi in avanti per il rinnovo di Kenan Yildiz: cresce l'ottimismo in casa Juventus, le ultime; Kalulu: Ci divertiamo sul campo e giochiamo bene. Poi sul ruolo con Spalletti: Questa libertà mi piace molto; FLASH| Yildiz non al meglio: Spalletti lo cambia all'intervallo, da valutare le sue condizioni; Cuesta svela cosa non ha funzionato nel Parma contro la Juventus: Abbiamo fatto dei cambiamenti.

Juventus: Yildiz firma fino al 2030, Spalletti rivela cosa cambia e scherza sul suo rinnovo. Terza via tra giochisti e risultatistiDal rinnovo di Yildiz alla conferenza stampa pregara di Luciano Spalletti per Juventus-Lazio: le parole del tecnico bianconero, i recuperi e le probabili formazioni ... sport.virgilio.it

Spalletti e il futuro alla Juve: le telefonate con Elkann, il rinnovo di Yildiz e la sfida con SarriSiamo vestiti eleganti perché è un giorno importante per il futuro della Juventus, significativo per quelle che sono le intenzioni di questo club. Bellissimo pensare di avere dentro la squadra Kenan ... msn.com

“Yildiz è un alieno” Non scherza Spalletti quando lo dice, dovremmo ricordarlo anche noi ogni volta che lo vediamo giocare Perché per noi è quasi normale che un ragazzo di 20 anni si prenda sulle spalle la dieci della Juventus e trascini da dieci la squadra o facebook