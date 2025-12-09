Prime roventi polemiche in vista dei Mondiali 2026, Fifa nel mirino. La federazione calcistica internazionale è infatti tornata al centro del dibattito politico-sportivo con una scelta che sta facendo discutere più del sorteggio stesso: designare Egitto-Iran come “Pride Match” della competizione in programma negli Stati Uniti. La sfida, programmata per il 26 giugno al Lumen Field di Seattle, dovrebbe essere il simbolo dell’impegno del calcio globale per i diritti Lgbt. Ma la selezione delle due nazionali coinvolte sta attirando più contestazioni che consensi, il motivo è cristallino: sia al Cairo sia a Teheran l’omosessualità resta perseguita e punita dalla legge. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mondiali, “Pride Match” affidato a Egitto-Iran (dove i diritti Lgbt non esistono)