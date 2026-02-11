Trump pronto al colpo di grazia su politiche climatiche e limiti ai gas serra decisi da Obama La più grande deregolamentazione nella storia

Donald Trump si prepara a mettere mano alle politiche sul clima adottate durante l’amministrazione Obama. Il presidente americano annuncerà a breve una serie di misure che rappresentano il più grande smantellamento mai visto di norme ambientali negli Stati Uniti. Con questa mossa, Trump punta a eliminare molte restrizioni sui gas serra, definendo il suo intervento come “la più grande deregolamentazione nella storia”. La decisione potrebbe avere effetti pesanti sulle emissioni di gas serra e sul ruolo degli Stati Uniti negli accordi internazionali sul clima.

Donald Trump si appresta ad annunciare il più radicale smantellamento delle politiche per il clima finora attuato dagli Usa, primo contributore storico alle emissioni responsabili del riscaldamento globale. La sua amministrazione, infatti, sta per abrogare la ‘endangerment finding’ del 2009, conclusione scientifica adottata sotto la presidenza dell’ex presidente democratico Barack Obama. Il testo stabilisce che sei gas a effetto serra (tra cui anidride carbonica e metano ) sono pericolosi per la salute pubblica e rientrano, quindi, nella categoria degli inquinanti regolamentati dall’agenzia federale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

