Trump addio politiche green | Obama cancellato

L’amministrazione Trump ha deciso di abbandonare le politiche ambientali introdotte durante l’era Obama. Nei prossimi mesi, il governo punta a cancellare le norme sui gas serra che erano state stabilite nel 2009. La decisione ha già suscitato reazioni contrastanti tra chi difende il settore energetico e chi teme un peggioramento della qualità dell’aria.

L’amministrazione Trump sta pianificando di cancellare la dottrina Obama del 2009 a proposito di emissioni di gas serra. Non è una notizia ma un’indiscrezione. Su cui ha aperto ieri soltanto il Wall Street Journal. Ci guardiamo bene dal partecipare al dibattito che la sinistra mondiale imbastirà, qualora la voce fosse confermata, a proposito della destra fascista e negazionista. Ci preme argomentare perché Trump abbia ragioni da vendere sottolineando come pure l’Unione Europea stia provando a fare lo stesso ma con molta più ipocrisia. La dottrina Obama sull’emissione dei gas serra è a fondamento di tutta la ciclopica regolamentazione internazionale nata per combattere il cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Trump all’Assemblea Generale dell’Onu: Le politiche green sono la strada per la bancarotta [VIDEO]Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna a negare l’esistenza del cambiamento climatico, sostenendo come le politiche green siano completamente inutili, oltre che dannose per le economie dei ... motorionline.com

Trump all’Onu: Le temperature scendono e le pale eoliche arrugginiscono. Il cambiamento climatico è la più grande truffa al mondoNew York, 23 settembre 2025 – Il cambiamento climatico la più grande truffa di tutti i tempi. Le politiche green dell’Europa sono inattuabili e porteranno al fallimento diversi paesi. Negli ultimi ... quotidiano.net

