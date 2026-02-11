Trump abroga un testo climatico fondamentale sulle emissioni di gas serra

Il presidente americano Donald Trump ha deciso di annullare un regolamento chiave del 2009 che riguardava le emissioni di gas serra. L’annuncio è arrivato dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, e la decisione potrebbe avere ripercussioni importanti sulla politica ambientale degli Stati Uniti. La mossa ha già scatenato reazioni contrastanti tra sostenitori e oppositori.

"Si tratta del più grande atto di deregolamentazione nella storia americana", ha aggiunto la portavoce, sottolineando che permetterà ai cittadini statunitensi di "risparmiare molti soldi". "Trump sta conducendo il paese verso un vicolo cieco fatto di petrolio e aria inquinata", ha affermato Dan Becker, dell'ong Center for biological diversity. "Continueremo a lottare per proteggere i cittadini statunitensi dal cambiamento climatico e dall'inquinamento", hanno aggiunto i due politici. Il testo in questione, denomimato "Endangerment finding", era stato adottato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente (Epa) nel 2009, all'epoca del presidente democratico Barack Obama.

