Trump invita Meloni il 19 febbraio per la prima riunione del Board di Gaza L’imbarazzo di Chigi

Il governo italiano aspetta una risposta di Giorgia Meloni all’invito di Donald Trump per partecipare alla prima riunione del Board di Gaza il 19 febbraio. La premier deve ancora decidere se accettare l’invito, mentre a Chigi c’è chi si aspetta una conferma. La questione crea imbarazzo, perché questa volta non basta la mediazione di Mattarella. La decisione di Meloni potrebbe avere ripercussioni sul rapporto tra Italia e Stati Uniti.

La premier sarà domani a Bruxelles per l’incontro informale dei leader Ue e il giorno dopo partirà per l’Africa. Il viaggio in America al momento non è in agenda Questa volta non basta Mattarella. C’è un invito ufficiale e Meloni non ha ancora deciso se accettarlo o meno. Il 19 febbraio, a Washington, si terrà la prima riunione del Board of Gaza. L’Italia è stata invitata come osservatrice. Che fare? Partecipare insieme alla schiuma della terra, gli amici che hanno detto sì a Trump, a Davos, o rifiutare con cortesia? L’invito da giorni è sulla scrivania della presidente. L’Italia, come ha spiegato Meloni, non può entrare nel board per problemi di natura costituzionale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

